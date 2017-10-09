[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
كرمت إدارة الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء ومؤسسة حماية الأطفال والشباب ومنظمة الهجرة الدولية، المشاركات في برنامج المساحات الصديقة بمراكز دعم الأطفال الصيفية بمدرسة أم المؤمنين خديجة في سنحان.
وفي التكريم أشارت كلمات مدير إدارة الأنشطة بمكتب التربية بالمحافظة محمد الشريف لمدير ومدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد ومدير المركز الصيفي أسماء الكبسي إلى أهمية المراكز الصيفية في تأهيل الطالبات في مجال الدعم النفسي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.
ودعت الكلمات المشاركات البالغ عددهن 400 طالبة إلى عكس ما تلقينه من معارف ومهارات في المركز الصيفي .. مشيدة بجهود المعلمات في إنجاح المركز الصيفي رغم الأوضاع التي يمر بها اليمن .
تخلل حفل التكريم قصيدة للطالبة ملاك الكبسي ومسرحية معبرة عن أوضاع التعليم وفقرات إنشادية لزهرات المركز.
عقب ذلك تم إفتتاح المعرض الخاص بالمشغولات اليدوية والمجسمات الإبداعية لطالبات المركز الصيفي بالمديرية.
سبأ