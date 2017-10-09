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وزير الإعلام يدشن إعادة إطلاق موقع الجمهورية نت ومقر مؤسسة الجمهورية بصنعاء
[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
دشن وزير الإعلام احمد محمد حامد اليوم إعادة إطلاق موقع "الجمهورية نت" وافتتاح المقر الرئيس لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر بصنعاء.

ويأتي إعادة افتتاح مقر المؤسسة بعد استكمال عملية تأهيل المبنى وتجهيزه بالمعدات اللازمة لإعادة دور الصحيفة الإعلامي والوطني في مواجهة العدوان، بعد توقفها عن الصدور في إبريل 2015 نتيجة تعرض مقرها بمحافظة تعز للنهب والتدمير من قبل مرتزقة العدوان.

وأكد وزير الإعلام خلال تدشينه إعادة اطلاق موقع "الجمهورية نت" على شبكة الأنترنت على أهمية دور الإعلام الوطني في المعركة المصيرية مع العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وشدد على ضرورة سرعة استئناف إصدار الصحيفة خلال الأيام القليلة القادمة والذي سيتزامن إعادة إصدارها مع الذكرى الـ55 لصدور أول طبعة للصحيفة.

وقال الوزير حامد خلال تدشين إعادة اطلاق موقع الجمهورية نت بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزير الخدمة المدنية طلال عقلان" إن وزارة الإعلام ستولي صحيفة الجمهورية اهتماما كبيرا بما يمكنها من القيام بدورها الإعلامي الفاعل في هذه المرحلة الاستثنائية التي يشهدها اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار ".

وأشار وزير الإعلام إلى أهمية أن يكون لصحيفة الجمهورية تواجد فاعل وحضور متميز لكوادرها في فضح وتعرية جرائم العدوان وكشف تضليل وسائل وأدوات العدوان، وإظهار حقائق وبشاعة ممارسات المرتزقة للرأي العام المحلي والعالمي.

وأضاف " إن إعادة بث موقع صحيفة الجمهورية على شبكة الأنترنت بداية لعمل كبير يحمله كادر وموظفي المؤسسة في قادم الأيام والتي ستتكلل بإعادة إصدار صحيفة الجمهورية يوم 20 أكتوبر الجاري في الذكرى ال55 لصدور أول عدد من الصحيفة".

من جانبه أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية تقديم الدعم اللازم لإعادة إصدار صحيفة الجمهورية.

وقال " إن المجلس السياسي الأعلى حريص على تفعيل المؤسسات الإعلامية والارتقاء بإدائها المهني القادر على مواجهة الآلة الإعلامية الضخمة للعدوان على الوطن".

ودعا مدير مكتب رئاسة الجمهورية العاملين بمؤسسة الجمهورية إلى بذل الجهود لجعل صحيفة الجمهورية إضافة نوعية.

فيما عبر وزير الخدمة المدنية عن سعادته بالخطوة الإيجابية لوزارة الإعلام بأعاده اطلاق موقع الجمهورية نت لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي التي يمر به اليمن .

وأكد على أهمية إعادة إصدار الصحيفة خاصة في ظل العدوان الغاشم.. معتبرا ذلك بالإنجاز الذي يستحق الشكر نظرا لحاجة الوطن إلى إعلام فاعل ومقاوم للعدوان.

حضر التدشين وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبدالله علي صبري ووكيل وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون احمد ناصر الحماطي.

سبأ
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