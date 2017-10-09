رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الشباب والرياضة يكرم أهلي صنعاء بكأس أعياد الثورة اليمنية صنعاءـ سبأ:

كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان فريق أهلي صنعاء بكأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة عقب فوزه على منافسه وحدة صنعاء 60/56 في المباراة التي احتضنتها اليوم صالة النادي الأهلي.



وشهدت المباراة تنافساً مثيراً بين الفريقين امتدت إلى شوط إضافي حيث حسم الأهلي الفترة الأولى 15 / 12، غير أن الوحدة حول مجرى المباراة في الفترتين الثانية والثالثة وحسمهما لصالحه بالنتيجة ذاتها 15/12.



وفي الفترة الرابعة تحسن أداء الأهلي وفاز بها 9 / 6، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 48 / 48، وليلجأ الفريقان إلى فترة إضافية خامسة تمكن لاعبو الأهلي بخبرتهم من الفوز بها 12 / 8 لينتهي اللقاء بفوزه بالنتيجة العامة 60 / 56، وليتوج بطلاً لكأس أعياد الثورة اليمنية.



وعقب المباراة التي نظمتها اللجنة الفنية بالاتحاد العام لكرة السلة، سلم وزير الشباب والرياضة وأمين عام محلي العاصمة ووكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل الوزارة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني ورئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق أهلي صنعاء.



وجرى تكريم فريق وحدة صنعاء بالميداليات الفضية، وتكريم أفضل لاعب في المباراة من الوحدة محمد السحولي وهداف المباراة لاعب الأهلي محمد يعيش، بالإضافة إلى تكريم الشركتين الراعيتين للمباراة.



كما جرى اختتام وتكريم المشاركين في الدورة الإنعاشية لحكام كرة السلة التي أقيمت خلال الفترة 7 – 9 أكتوبر الجاري بمشاركة 20 حكماً وحكمة من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تكريم محاضر الدورة الحكم عبدالله مشوره من أمانة العاصمة ومساعده الحكم عدنان أبو بكر من محافظة عدن.



حضر المباراة والتكريم عدد من مسؤولي وقيادات وزارة الشباب والرياضة وناديي أهلي ووحدة صنعاء.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ