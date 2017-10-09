ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:49م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
آخر الأخبار:
تكريم المشاركات بمركز دعم الأطفال بمديرية بسنحان بصنعاء
وزير الإعلام يدشن إعادة إطلاق موقع الجمهورية نت ومقر مؤسسة الجمهورية بصنعاء
وزير الشباب والرياضة يكرم أهلي صنعاء بكأس أعياد الثورة اليمنية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وآليات مرتزقة العدوان بلحج
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إختتام دورة دليل الإجراءات المعيارية لنظام إدارة الحالة للأطفال بعمران
[09/أكتوبر/2017]
عمران - سبأ:
اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين في اليمن، تنظمها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع مكتبها بالمحافظة بدعم منظمة اليونيسيف.

هدفت الدورة التي إستمرت 10 أيام تعريف 52 متدربا ومتدربة من الأخصائيين الإجتماعيين من مختلف مديريات المحافظة على نظام تطبيق الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة في اليمن وآلية حفظ وتبادل البيانات حول الأطفال المستحقين للحماية القانونية ورفدهم بمهارات ومعارف في مجال عملهم.

وأشار مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالمحافظة إبراهيم الذرحاني إلى حاجة المجتمع لتوسيع برامج الدعم النفسي وخاصة للأطفال في ظل ظروف العدوان .

وأكد أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في هذه المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد في تعزيز الحماية الإجتماعية للأطفال.

فيما استعرض منسق برنامج حماية الطفل بعمران فارس القصيلي ما تلقاه المشاركين خلال الدورة من معارف حول برنامج الخدمات الإجتماعية وإدارة الحالة للأطفال وتلبية إحتياجاتهم الأساسية والإنسانية وتقديم الدعم النفسي لهم لتجاوز الآثار السلبية التي خلفها العدوان.

ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود لإطلاق برامج الدعم النفسي للأطفال .. حثا المشاركين على تطبيق ما تلقوه خلال الدورة بما يمكنهم من القيام بواجبهم.

وفي الختام تم تكريم الأخصائيين الإجتماعيين والمساهمين في إنجاح الدورة بالشهادات التقديرية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم المشاركات بمركز دعم الأطفال بمديرية بسنحان بصنعاء
وزير الإعلام يدشن إعادة إطلاق موقع الجمهورية نت ومقر مؤسسة الجمهورية بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وآليات مرتزقة العدوان بلحج
مناقشة آلية صرف البطاقة السلعية لمنتسبي أمن الحديدة
مناقشة تحديات العملية التعليمية بالبيضاء
مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية تنظم دورة تدريبية حول لغة الإشارة
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بالجوف
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
الخدمة المدنية: السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
مجلس النواب يدين الإجراءات التعسفية بحق المرضى اليمنيين بمطارات الأردن
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أكثر من عشرة مواطنين بقصف جوي وصاروخي على صعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في باقم بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 50 غارة على محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2017]
إصابة امرأة في غارة لطيران العدوان على بني مطر بمحافظة صنعاء
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by