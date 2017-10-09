محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة دليل الإجراءات المعيارية لنظام إدارة الحالة للأطفال بعمران عمران - سبأ:

اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين في اليمن، تنظمها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع مكتبها بالمحافظة بدعم منظمة اليونيسيف.



هدفت الدورة التي إستمرت 10 أيام تعريف 52 متدربا ومتدربة من الأخصائيين الإجتماعيين من مختلف مديريات المحافظة على نظام تطبيق الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة في اليمن وآلية حفظ وتبادل البيانات حول الأطفال المستحقين للحماية القانونية ورفدهم بمهارات ومعارف في مجال عملهم.



وأشار مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالمحافظة إبراهيم الذرحاني إلى حاجة المجتمع لتوسيع برامج الدعم النفسي وخاصة للأطفال في ظل ظروف العدوان .



وأكد أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في هذه المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد في تعزيز الحماية الإجتماعية للأطفال.



فيما استعرض منسق برنامج حماية الطفل بعمران فارس القصيلي ما تلقاه المشاركين خلال الدورة من معارف حول برنامج الخدمات الإجتماعية وإدارة الحالة للأطفال وتلبية إحتياجاتهم الأساسية والإنسانية وتقديم الدعم النفسي لهم لتجاوز الآثار السلبية التي خلفها العدوان.



ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود لإطلاق برامج الدعم النفسي للأطفال .. حثا المشاركين على تطبيق ما تلقوه خلال الدورة بما يمكنهم من القيام بواجبهم.



وفي الختام تم تكريم الأخصائيين الإجتماعيين والمساهمين في إنجاح الدورة بالشهادات التقديرية.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ