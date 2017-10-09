[09/أكتوبر/2017]
بكين – سبأ:
انتزعت الرومانية سيمونا هاليب صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين.
وباتت هاليب في المركز الأول على حساب الإسبانية جاربين موجوروزا التي تراجعت إلى المركز الثاني.
وتقدمت التشيكية كارولينا بليسكوفا خطوة واحدة لتصبح بالمركز الثالث وتغير مركزها مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.
واحتفظت الأمريكية فينوس وليامز والدنمركية كارولين وزنياكي بالمركزين الخامس والسادس على الترتيب.
وتقدمت إيلينا أوستابنكو خطوة واحدة لتصبح بالمركز السابع وفعلت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا الأمر ذاته وباتت ثامنة.
وقفزت الفرنسية كارولين جارسيا من المركز 15 إلى التاسع بينما تراجعت البريطانية جوهانا كونتا ثلاثة مراكز لتصبح عاشرة.
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