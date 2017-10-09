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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:49م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
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  رياضة
هاليب تنتزع صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس
[09/أكتوبر/2017]
بكين – سبأ:
انتزعت الرومانية سيمونا هاليب صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين.

وباتت هاليب في المركز الأول على حساب الإسبانية جاربين موجوروزا التي تراجعت إلى المركز الثاني.

وتقدمت التشيكية كارولينا بليسكوفا خطوة واحدة لتصبح بالمركز الثالث وتغير مركزها مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

واحتفظت الأمريكية فينوس وليامز والدنمركية كارولين وزنياكي بالمركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وتقدمت إيلينا أوستابنكو خطوة واحدة لتصبح بالمركز السابع وفعلت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا الأمر ذاته وباتت ثامنة.

وقفزت الفرنسية كارولين جارسيا من المركز 15 إلى التاسع بينما تراجعت البريطانية جوهانا كونتا ثلاثة مراكز لتصبح عاشرة.

سبأ
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