[09/أكتوبر/2017]
الحديدة ـسبأ:
ناقش إجتماع أمني بمحافظة الحديدة اليوم آلية صرف البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية بالمحافظة.
وفي الإجتماع الذي ضم قادة الوحدات ومدراء الإدارت والأقسام الأمنية .. أكد مدير أمن المحافظة العميد ركن عبد الحميد إسماعيل المؤيد إستكمال الترتيبات الخاصة بصرف البطاقة السلعية لجميع الوحدات والإدارات والأقسام الأمنية.
وأشار إلى أنه تم وضع آلية سلسلة لإستلام البطاقة السلعية لشهري يناير وفبراير الماضيين وسيتم إستلام السلع وفق الشروط والمواصفات المحددة وبأسعار مناسبة.
وشدد العميد ركن المؤيد على ضرورة إلتزام الجميع بالآلية أثناء إستلام البطاقة السلعية والسلع .. مشيدا بجهود منتسبي الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان.
سبأ