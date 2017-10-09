[09/أكتوبر/2017]
البيضاء - سبأ:
ناقش إجتماع تربوي بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم علي الحيمي، التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان والحصار.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير شئون المعلمين بالوزارة خالد إبرهيم يحيي ومدراء مكاتب التربية بالمديريات تقرير مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد سالم الزلاف حول المبادرات التربوية بشان الكتب المدرسية وأوضاع المدارس وأهم إحتياجاتها والمرتبات.
وفي الإجتماع أشاد وكيل وزارة التربية بدور الكوادر التربوية والتعليمية في إستمرار العملية التعليمية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ما يتطلب تضافر الجهود في سبل ذلك.
وأكد الوكيل الحيمي أنه سيتم إنشاء فرع صندوق دعم التعليم بالمحافظة من أجل توفير الحد الأدنى من إحتياجات المعلمين بمختلف مدارس المحافظة بما يسهم في إستمرار العملية التعليمية.
سبأ