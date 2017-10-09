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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:49م
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  عربي ودولي
المستشارة الألمانية تؤكد دعم بلادها لوحدة أسبانيا وتدعو للحوار
[09/أكتوبر/2017]
برلين – سبأ :
أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي دعم بلادها لوحدة اسبانيا في حين شجعت على مزيد من الحوار مع قادة اقليم كتالونيا .

وقال المتحدث باسم ميركل في مؤتمر صحفي تحدثت ميركل مع راخوي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن الوضع الحالي في إسبانيا وأكدت في محادثات مع رئيس الوزراء راخوي على الأخص دعمها لوحدة إسبانيا.

 وأضاف المتحدث ان ميركل بحثت أيضاً سبل دعم الحوار الداخلي في إسبانيا بالشكل الذي يسمح به الدستور. ويتزايد القلق في أوروبا بشأن احتمال إعلان برلمان كتالونيا الإقليمي الانفصال عن اسبانيا ورد فعل الحكومة الإسبانية الأمر الذي قد يفاقم أسوأ أزمة سياسية بالفعل منذ عقود.

سبأ
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