محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية تنظم دورة تدريبية حول لغة الإشارة صنعاء - سبأ:

يتلقى 100 متدربا ومتدربة من طلاب وطالبات أقسام علم النفس والخدمة الإجتماعية والآثار والدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء وكذا مدارس الأمل والمستقبل للصم والبكم وعدد من موظفي صندوق الرعاية الإجتماعية وجمعية الصم والبكم، مهارات تدريبية حول لغة الإشارة تحت شعار " اللغة .. حياة ".



وتهدف الدورة التي تنظمها مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية بالتعاون مع جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم وقسمي الخدمة الإجتماعية وعلم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء، بدعم شركة الإتصالات سبأ فون، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، تعريف المشاركين بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للغة الإشارة وكيفية تطبيقها على صعيد الواقع.



وأوضح رئيس مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية عبدالواسع مجلي أن الدورة التي يشارك فيها عدد من موظفي صندوق الرعاية الإجتماعية وجمعية الصم والبكم ومعلمي أقسام الدمج بالمدارس العامة، تأتي في إطار مساهمة المؤسسة للتعريف بلغة الإشارة وأهميتها في تعزيز قدرات شريحة الصم والبكم للمطالبة بحقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع.



واعتبر الدورة خطوة أولى لتنفيذ سلسلة دورات خاصة بمبادئ وأساسيات لغة الإشارة في مختلف المحافظات وإستهداف مختلف شرائح المجتمع وخاصة في الأرياف التي يجهل الصم والبكم من الجنسين، الحقوق المكفولة لهم في التعليم والحياة والعيش الكريم.



وأكد مجلي إستمرار المؤسسة بالتعاون مع شركائها في تدريب الشباب والفتيات على مبادئ لغة الإشارة ليتم عن طريق المتدربين النزول الميداني والتطبيق العملي في مراكز ومدارس الصم والبكم والجمعيات بما يعزز من قدراتهم وتدريب متطوعين آخرين.



فيما استعرض المدرب عبدالسلام العصار مبادئ وأساسيات لغة الإشارة وكيفية التعرف على المصطلحات الأساسية للغة الإشارة والتدريب على مفاهيم عواصم المحافظات والمديريات وغيرها من المصطلحات وكيفية تطبيقها بلغة الإشارة.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ