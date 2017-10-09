ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:49م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
آخر الأخبار:
تكريم المشاركات بمركز دعم الأطفال بمديرية بسنحان بصنعاء
وزير الإعلام يدشن إعادة إطلاق موقع الجمهورية نت ومقر مؤسسة الجمهورية بصنعاء
وزير الشباب والرياضة يكرم أهلي صنعاء بكأس أعياد الثورة اليمنية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وآليات مرتزقة العدوان بلحج
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية تنظم دورة تدريبية حول لغة الإشارة
[09/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 يتلقى 100 متدربا ومتدربة من طلاب وطالبات أقسام علم النفس والخدمة الإجتماعية والآثار والدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء وكذا مدارس الأمل والمستقبل للصم والبكم وعدد من موظفي صندوق الرعاية الإجتماعية وجمعية الصم والبكم، مهارات تدريبية حول لغة الإشارة تحت شعار " اللغة .. حياة ".

وتهدف الدورة التي تنظمها مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية بالتعاون مع جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم وقسمي الخدمة الإجتماعية وعلم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء، بدعم شركة الإتصالات سبأ فون، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، تعريف المشاركين بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للغة الإشارة وكيفية تطبيقها على صعيد الواقع.

وأوضح رئيس مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية عبدالواسع مجلي أن الدورة التي يشارك فيها عدد من موظفي صندوق الرعاية الإجتماعية وجمعية الصم والبكم ومعلمي أقسام الدمج بالمدارس العامة، تأتي في إطار مساهمة المؤسسة للتعريف بلغة الإشارة وأهميتها في تعزيز قدرات شريحة الصم والبكم للمطالبة بحقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

واعتبر الدورة خطوة أولى لتنفيذ سلسلة دورات خاصة بمبادئ وأساسيات لغة الإشارة في مختلف المحافظات وإستهداف مختلف شرائح المجتمع وخاصة في الأرياف التي يجهل الصم والبكم من الجنسين، الحقوق المكفولة لهم في التعليم والحياة والعيش الكريم.

وأكد مجلي إستمرار المؤسسة بالتعاون مع شركائها في تدريب الشباب والفتيات على مبادئ لغة الإشارة ليتم عن طريق المتدربين النزول الميداني والتطبيق العملي في مراكز ومدارس الصم والبكم والجمعيات بما يعزز من قدراتهم وتدريب متطوعين آخرين.

فيما استعرض المدرب عبدالسلام العصار مبادئ وأساسيات لغة الإشارة وكيفية التعرف على المصطلحات الأساسية للغة الإشارة والتدريب على مفاهيم عواصم المحافظات والمديريات وغيرها من المصطلحات وكيفية تطبيقها بلغة الإشارة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم المشاركات بمركز دعم الأطفال بمديرية بسنحان بصنعاء
وزير الإعلام يدشن إعادة إطلاق موقع الجمهورية نت ومقر مؤسسة الجمهورية بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وآليات مرتزقة العدوان بلحج
إختتام دورة دليل الإجراءات المعيارية لنظام إدارة الحالة للأطفال بعمران
مناقشة آلية صرف البطاقة السلعية لمنتسبي أمن الحديدة
مناقشة تحديات العملية التعليمية بالبيضاء
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بالجوف
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
الخدمة المدنية: السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
مجلس النواب يدين الإجراءات التعسفية بحق المرضى اليمنيين بمطارات الأردن
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أكثر من عشرة مواطنين بقصف جوي وصاروخي على صعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في باقم بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 50 غارة على محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2017]
إصابة امرأة في غارة لطيران العدوان على بني مطر بمحافظة صنعاء
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by