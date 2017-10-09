ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:49م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
آخر الأخبار:
تكريم المشاركات بمركز دعم الأطفال بمديرية بسنحان بصنعاء
وزير الإعلام يدشن إعادة إطلاق موقع الجمهورية نت ومقر مؤسسة الجمهورية بصنعاء
وزير الشباب والرياضة يكرم أهلي صنعاء بكأس أعياد الثورة اليمنية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وآليات مرتزقة العدوان بلحج
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بالجوف
[09/أكتوبر/2017]
الجوف ـسبأ:
 دشن محافظ الجوف سام علي الملاحي اليوم صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي لـ 52 ألف و800 حالة مقدمة من البنك الدولي ضمن مشروع الحوالات النقدية الطارئة عبر منظمة اليونيسيف.

وفي التدشين أكد المحافظ الملاحي ضرورة تسهيل إجراءات الصرف للمستفيدين من حالات الضمان الإجتماعي وبما يخفف من أوضاعهم المعيشية الصعبة جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى ضرورة الوصول إلى كافة الحالات المستحقة وخاصة تلك الحالات التي تعاني من أوضاع صحية إستثنائية والعمل على زيادة عدد اللجان الميدانية الخاصة بعملية التحقق من الحالات لتخفيف الضغط القائم على اللجان الحالية.

يذكر أن صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي التي تستمر 21 يوم تنفذ بالتعاون مع شركة أبيكس العالمية المكلفة من قبل اليونيسيف وبنك الأمل.

حضر التدشين عدد من قيادات السلطة المحلية ومسئول شركة أبيكس بالمحافظة علي هضبان.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم المشاركات بمركز دعم الأطفال بمديرية بسنحان بصنعاء
وزير الإعلام يدشن إعادة إطلاق موقع الجمهورية نت ومقر مؤسسة الجمهورية بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وآليات مرتزقة العدوان بلحج
إختتام دورة دليل الإجراءات المعيارية لنظام إدارة الحالة للأطفال بعمران
مناقشة آلية صرف البطاقة السلعية لمنتسبي أمن الحديدة
مناقشة تحديات العملية التعليمية بالبيضاء
مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية تنظم دورة تدريبية حول لغة الإشارة
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
الخدمة المدنية: السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
مجلس النواب يدين الإجراءات التعسفية بحق المرضى اليمنيين بمطارات الأردن
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أكثر من عشرة مواطنين بقصف جوي وصاروخي على صعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في باقم بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 50 غارة على محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2017]
إصابة امرأة في غارة لطيران العدوان على بني مطر بمحافظة صنعاء
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by