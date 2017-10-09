محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بالجوف الجوف ـسبأ:

دشن محافظ الجوف سام علي الملاحي اليوم صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي لـ 52 ألف و800 حالة مقدمة من البنك الدولي ضمن مشروع الحوالات النقدية الطارئة عبر منظمة اليونيسيف.



وفي التدشين أكد المحافظ الملاحي ضرورة تسهيل إجراءات الصرف للمستفيدين من حالات الضمان الإجتماعي وبما يخفف من أوضاعهم المعيشية الصعبة جراء العدوان والحصار.



وأشار إلى ضرورة الوصول إلى كافة الحالات المستحقة وخاصة تلك الحالات التي تعاني من أوضاع صحية إستثنائية والعمل على زيادة عدد اللجان الميدانية الخاصة بعملية التحقق من الحالات لتخفيف الضغط القائم على اللجان الحالية.



يذكر أن صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي التي تستمر 21 يوم تنفذ بالتعاون مع شركة أبيكس العالمية المكلفة من قبل اليونيسيف وبنك الأمل.



حضر التدشين عدد من قيادات السلطة المحلية ومسئول شركة أبيكس بالمحافظة علي هضبان.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ