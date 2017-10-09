[09/أكتوبر/2017]
بيروت ـ سبأ:
قالت السلطة الفلسطينية إن الحكومة اليابانية قررت التبرع بمبلغ 3 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا دعما للنازحين واللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية.
وأضافت في بيان أن اليابان قررت التبرع بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي كمساعدة عاجلة مخصصة للاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة وأن تبرع اليابان بهذا المبلغ المالي جاء نتيجة النداءات المتكررة التي وجهتها إدارة وكالة الأونروا لحث الدول المانحة على دفع مساعدات إضافية للاجئين.
سبأ