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المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
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  رياضة
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
[09/أكتوبر/2017]
الدوحةـ سبأـ
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.

ويدخل المنتخب الوطني مباراته غداً ضمن الجولة الرابعة للتصفيات وهو يحتل المركز الثاني للمجموعة بخمس نقاط من فوز وتعادلين خلف المتصدر الفلبيني بسبع نقاط، فيما تشهد المجموعة ذاتها مباراة أخرى تجمع منتخبي طاجكستان الثالث بثلاث نقاط وضيفه النيبالي متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

وفي حال فوز منتخب اليمن فسينتزع صدارة المجموعة من نظيره الفلبيني ويقترب أكثر صوب التأهل لنهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست في التصفيات وفقاً للائحة المسابقة.

وتحتضن الدوحة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفلبيني باعتبارها ملعب اليمن نظراً لإستمرار الحظر على الملاعب اليمنية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعام السابع على التوالي.

وكان المنتخب الوطني تعادل مع منتخب الفلبين على أرضه وبين جماهيره بهدفين لمثلهما في 5 سبتمبر الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات.

وأجرى المنتخب الأول اليوم حصته التدريبية الرسمية على ملعب المباراة بنادي الوكرة وسط معنويات مرتفعة للاعبين.

واستعد المنتخب الوطني لهذه المباراة بمعسكرين خارجيين أولهما احتضنته العاصمة المصرية القاهرة واستمر قرابة شهر قبل أن ينتقل إلى قطر مطلع أكتوبر الجاري في معسكر قصير إستمر أسبوع.

وخاض منتخب اليمن خلال المعسكرين مباراتين تجريبيتين خسر الأولى في معسكر القاهرة من فريق مصر المقاصة بهدف وحيد، وتعادل في الثانية في معسكر الدوحة مع فريق الإدارة العسكرية القطري بهدفين لمثلهما.

إلى ذلك أقيم اليوم الإجتماع الفني للمباراة بحضور مراقبها ومراقب الحكام من الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ومدربي ومسئولي المنتخبين، حيث تم الإطلاع على لائحة المسابقة وتحديد ألوان ملابس لاعبي المنتخبين .

وسيرتدي منتخب اليمن الزي الرسمي "أحمر – أبيض – أسود"، فيما يردتي منتخب الفلبين زيه الرسمي الأزرق الكامل.

سبأ
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