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فافرينكا يتقدم للمركز الثامن بالتصنيف العالمي للاعبي التنس
[09/أكتوبر/2017] بكين- سبأ:
تقدم السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين.
واحتفظ الإسباني رفائيل نادال بصدارة التصنيف العالمي وبقي السويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
واستمر الألماني ألكسندر زفيريف رابعا والكرواتي مارين شيليتش خامسا والصربي نوفاك ديوكوفيتش سادسا والنمساوي دومينيك تيم سابعا.
وتقدم فافرينكا خطوة على حساب البلغاري جريجور ديميتروف الذي تراجع وأصبح تاسعا بينما تقدم البلجيكي ديفيد جوفين من المركز الحادي عشر إلى المركز العاشر.
سبأ