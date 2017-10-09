[09/أكتوبر/2017]
المحويت - سبأ:
عقد بمحافظة المحويت اليوم لقاء تربوي موسع ضم القيادات التربوية بالمحافظة والمديريات تحت شعار " التعليم أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
وفي اللقاء الذي حضره قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أكد أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ووكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي، أهمية إضطلاع الجميع بدورهم خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن وخاصة في القطاع التربوي والتعليمي.
وأشارت الكلمات إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان والحصار .. مشيدين بدور المعلمين والمعلمات وحرصهم على إستمرار العملية التعليمية في المدارس .
فيما قدم رؤساء الشعب بمكتب التربية عدد من أوراق العمل وتقارير حول الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والمسئولية الملقاة على عاتق قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم لتجاوزها .. مؤكدين أهمية تكامل الجهود من أجل إستمرار العملية التعليمية والتغلب على التحديات وفي المقدمة صرف المرتبات والمقررات الدراسية.
حضر اللقاء وكيلا المحافظة عبد السلام الذماري وأحمد الأخفش ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد نسر الآنسي.
سبأ