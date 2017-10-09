[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة ببرنامج حكومة الإنقاذ الوطني في العلاقات الخارجية وكسر الحصار السياسي والدبلوماسي المفروض على اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ ثلاث سنوات.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع الإنساني ودور المنظمات الدولية في تخفيف الأعباء عن المواطنين الواقعين تحت تأثير العدوان والحصار الذي فاقم معاناتهم ومشكلات المنظمات الإنسانية وعدم سلاسة أعمالها جراء إستهداف المطارات والموانئ وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
وأشاد اللقاء بالأدوار الإيجابية التي يقوم بها كثير من المناصرين للقضية اليمنية في العالم من أصدقاء الشعب اليمني.
واستعرض اللقاء التطورات السياسية والجيوسياسية العالمية وارتدادات العدوان على اليمن وانكسار المشروع التدميري في سوريا والعراق وآثار ذلك حاضرا ومستقبلا.
سبأ