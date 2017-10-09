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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:21:29م
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  اقتصاد
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 55.62 دولار للبرميل
[09/أكتوبر/2017]
سنغافورة – سبأ :
إستقرت أسعار النفط اليوم الاثنين متعافية من خسائر بلغت اثنين في المائة يوم الجمعة مع تراجع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة.

واستقر سعر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.62 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق إلى 49.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش.

وكان النفط نزل نحو اثنين في المائة يوم الجمعة وتراجع الخام الأمريكي عن 50 دولارا مع تجدد المخاوف من إنتاج زائد.

وتخطط موانئ النفط والمنتجون والمصافي في لويزيانا ومسيسبي وألاباما التي أغلقت منشآتها قبل الإعصار نيت لاستئناف العمل يوم الاثنين بعدما تحركت العاصفة بعيدا عن معظم منشآت الطاقة علي خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

سبأ
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