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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:21:29م
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مجلس القضاء يقر خطة وزارة العدل وتوزيع خريجي المغرب للعمل بالنيابة
[09/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

استعرض الإجتماع خطة وزارة العدل للمدة المتبقية من العام الجاري، والتي اشتملت على عدد من المحاور المتضمنة محددات العمل والتكاليف اللازمة لتنفيذها.

وتهدف الخطة رفع مستوى إنجاز العمل القضائي والإداري في الوزارة والهيئات القضائية الخاضعة لإشرافها المالي والإداري، ووافق المجلس عليها على أن تكون في إطار الإمكانيات المتوفرة.

واطلع المجلس على طلب مقدم من عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء المغربي بشأن توزيعهم للتدريب في المحاكم، وأكد على قراراه السابق بتوزيعهم للعمل في النيابة العامة.

وواصل المجلس اطلاعه على تظلمات عدد من أعضاء السلطة القضائية واتخذ إزاءاها القرارات المناسبة، وناقش المجلس عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

وكان المجلس استهل جلسته بقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد القاضي عبد الحفيظ عبد الرقيب البناء رئيس محكمة استئناف البيضاء، واستعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

سبأ
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