محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات ضبط مخالفات البناء العشوائي بحجة حجة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي إجراءات ضبط مخالفات البناء العشوائي وعدم رفع مخلفات البناء بمديرية المدينة .



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية المدينة الدكتور أحمد نصار ومدراء عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق والوحدة الهندسية والشئون القانونية الخطوات المتخذه من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بشأن حصر المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي و عدم رفع مخلفات البناء والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بهذا الشأن وآلية منح تراخيص البناء إضافة الى الجهود المبذولة لرفع مخلفات البناء وتنظيف المدن منها.



وتطرق ا لاجتماع إلى نشاط الوحدة الهندسية في المحافظة وما تقوم به من مهام في سبيل وضع التخطيطات الهندسية العمرانية الملائمة لطبيعة المحافظة عامة ومدينة حجة خاصة.



وفي الاجتماع شدد وكيل أول المحافظة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين سواء بالبناء العشوائي أو ترك مخلفات بنائه في الطرقات العامة والشوارع الرئيسية ... موجها المكاتب المعنية بوضع خطة عاجلة تتضمن خط سير لحملة نظافة لإزالة مخلفات البناء بدأ بخط صنعاء والرفع بالمخالفات الحالية للجهات الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.



وأكد الوكيل الصوفي أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المكاتب المعنية وأجهزة القضاء والنيابة لسرعة الفصل في قضايا المخالفين .. منوها بأن قيادة المحافظة حريصة على تذليل أي مشاكل أو مصاعب تعيق سير عمل مكتبي الأشغال والوحدة الهندسية.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ