ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:21:29م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
آخر الأخبار:
اليابان تتبرع للأونروا بـ3 ملايين دولار دعما للاجئين الفلسطينيين
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
الخدمة المدنية: السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
مجلس النواب يدين الإجراءات التعسفية بحق المرضى اليمنيين بمطارات الأردن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة إجراءات ضبط مخالفات البناء العشوائي بحجة
[09/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ:
 ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي إجراءات ضبط مخالفات البناء العشوائي وعدم رفع مخلفات البناء بمديرية المدينة .

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية المدينة الدكتور أحمد نصار ومدراء عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق والوحدة الهندسية والشئون القانونية الخطوات المتخذه من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بشأن حصر المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي و عدم رفع مخلفات البناء والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بهذا الشأن وآلية منح تراخيص البناء إضافة الى الجهود المبذولة لرفع مخلفات البناء وتنظيف المدن منها.

وتطرق ا لاجتماع إلى نشاط الوحدة الهندسية في المحافظة وما تقوم به من مهام في سبيل وضع التخطيطات الهندسية العمرانية الملائمة لطبيعة المحافظة عامة ومدينة حجة خاصة.

وفي الاجتماع شدد وكيل أول المحافظة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين سواء بالبناء العشوائي أو ترك مخلفات بنائه في الطرقات العامة والشوارع الرئيسية ... موجها المكاتب المعنية بوضع خطة عاجلة تتضمن خط سير لحملة نظافة لإزالة مخلفات البناء بدأ بخط صنعاء والرفع بالمخالفات الحالية للجهات الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وأكد الوكيل الصوفي أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المكاتب المعنية وأجهزة القضاء والنيابة لسرعة الفصل في قضايا المخالفين .. منوها بأن قيادة المحافظة حريصة على تذليل أي مشاكل أو مصاعب تعيق سير عمل مكتبي الأشغال والوحدة الهندسية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
الخدمة المدنية: السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
مجلس النواب يدين الإجراءات التعسفية بحق المرضى اليمنيين بمطارات الأردن
لقاء تربوي بالمحويت يناقش تحديات العملية التعليمية
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
مجلس القضاء يقر خطة وزارة العدل وتوزيع خريجي المغرب للعمل بالنيابة
تربوي ذمار يقر تشكيل لجنة تحضيرية للقاء الموسع للتعليم
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم
إستشهاد وإصابة أكثر من عشرة مواطنين بقصف جوي وصاروخي على صعدة
استهداف مواقع وتحصينات المرتزقة باتجاه وادي صالة بتعز
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أكثر من عشرة مواطنين بقصف جوي وصاروخي على صعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في باقم بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 50 غارة على محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2017]
إصابة امرأة في غارة لطيران العدوان على بني مطر بمحافظة صنعاء
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by