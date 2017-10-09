محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تربوي ذمار يقر تشكيل لجنة تحضيرية للقاء الموسع للتعليم ذمارـ سبأ:

أقر المجلس التربوي بمحافظة ذمار تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للقاء الوطني الموسع للتعليم بالمحافظة والذي من المقرر انعقاده مطلع الاسبوع القادم.



وحث المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احمد علي الوشلي، مدراء التربية بالمديريات ومدراء المدارس على تسهيل عملية انتقال الطﻻب والطالبات في اطار المديرية أو الى خارج المديرية او المحافظة وتسهيل اجراءات تعميد وثائقهم، وكذا التعاون مع الطﻻب النازحين.



وخلال الاجتماع اكد الوشلي، ضرورة بذل الجهود من اجل استمرار العملية التربوية والتعليمية، والتكاتف لتجاوز كافة الصعوبات التي يواجهها القطاع التربوي.. موجها مدراء التربية بالمديريات بسرعة استلام المناهج الدراسية للصفين اﻻول والثاني أساسي وتوزيعها على المدارس.



فيما اكد نائب مدير مكتب التربية والتعليم محمد حسن الهادي، ضرورة التفاعل الجاد مع مطالب المعلمين والعمل لتوفير مرتباتهم وصرفها بأسرع وقت ممكن، الى جانب توفير الكتاب المدرسي كون المعلم والكتاب من أهم ركائز التعليم.



وكان الاجتماع قد استمع من مدير نظم المعلومات مقرر المجلس عصام الهروجي الى التعاميم الوزارية وتوصيات اللقاء الوطني الموسع للتعليم الذي عقد بصنعاء، وناقش عددا من القضايا التربوية والتعليمية.



حضر الاجتماع رئيس شعبة التوجيه والمناهج والتقويم عبدالسلام الضوراني ومدراء مكاتب التربية بالمديريات ومدراء الادارات بالمكتب.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ