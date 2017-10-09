محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير التربية والتعليم يحيى الحوثي.



وأقر اللقاء وضع مرتبات المعلمين والمعلمات ضمن أولويات عمل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وصرف نصف راتب مع بداية العام الدراسي الجديد في مدارس التعليم العام والذي سبق وأن اقر أن يكون في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.



وأشاد اللقاء بخط الدفاع الثاني بعد الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والحصار والمتمثل في الكادر التربوي والتعليمي من معلمي ومعلمات اليمن الأحرار الذين أنجزوا عامين دراسيين تحت القصف والحصار مقدمين العشرات من زملائهم شهداء في المدارس والوحدات التعليمية التي طالها القصف وأنجزوا عاما دراسيا كاملا دون رواتب ليتوازى جهدهم مع إخوانهم المرابطين في الجبهات على امتداد الحدود اليمنية والجبهات الداخلية .



وأكد اللقاء على أن المحاولات التي تهدف إلى استغلال معاناة المعلمين وغيرهم من الموظفين لن تجدي في انقطاع العملية التعليمية.. داعيا المعلمين والمعلمات إلى الاستمرار في العملية التعليمية.



كما أكد اللقاء على أن حقوقهم مضمونة والمعالجات جارية لإيجاد حلول كاملة تضمن حقوق المعلمين والمعلمات وتقدير جهدهم طوال الفترة السابقة والمستقبلية.



وأشار اللقاء إلى أن الاستمرار في أداء الواجب التعليمي المتوازي مع بطولات الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الذي استمر لعقود خلت يستهدف العملية التعليمية والمناهج وكل مخرجات التعليم هو ركن من أركان النصر الكبير لليمن والشعب اليمني.



كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لمعاجلة الإشكالات الناتجة عن العدوان والحصار في المجال التعليمي والحلول والمعالجات التي جرى الاتفاق عليها في إطار حكومة الإنقاذ لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر معلمي ومعلمات الجمهورية جراء استهداف العدوان للبنك المركزي والاقتصاد الوطني بنقل البنك المركزي وتشديد الحصار الذي أثر على الموارد الرئيسية للبلاد وغيرها.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ