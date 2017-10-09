[09/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ:
استشهد وأصيب أكثر من عشرة مواطنين بقصف صاروخي وجوي لتحالف العدوان السعودي الأمريكي، إستهدفت منازل المواطنين والأسواق العامة بمديرية شدا بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على قرية المشاف بمديرية شدا، ما أدى إلى إستشهاد أكثر من خمسة مواطنين وإصابة آخرين كحصيلة أولية.
وأشار المصدر إلى أن منطقة المشنق تعرضت لقصف سعودي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أدى إلى إستشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منازل مواطنين بمنطقة آل مغرم في باقم وغارة على منطقة كهلان بمديرية صعدة وغارتين أخرى على مديرية شدا وثلاث غارات على منطقة الموقر بمديرية سحار في ظل تحليق للطيران الحربي والاستطلاع منذ الصباح .
سبأ