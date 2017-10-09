[09/أكتوبر/2017] طهران - سبأ:
أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي أن حكام السعودية يسلكون مسير سقوطهم وانحدارهم بأقدامهم.
وأشار رضائي في تصريح أمس إلى أن حكام السعودية يظنون أنه باستطاعتهم من خلال شراء السلاح وتكديسه أن يحافظوا على “ملكهم الوهابي المهترئ”.
وقال رضائي إن “حكام السعودية يغمضون أعينهم عن الحقيقة ولا يسمعون نداء الشعب البحريني واليمني لأنهم يسلكون مسير سقوطهم بأقدامهم”.
ويواصل النظام السعودي منذ أكثر من سنتين عدوانه على اليمن ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين ودمارا كبيرا في البنى التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى إلى انتشار الأوبئة التي بدورها أزهقت أرواح الآلاف.
سبأ