عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى القدس المحتلة - سبأ:





واصل المستوطنون المتطرفون صباح اليوم، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين.



وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، وعززت تواجدها العسكري داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمتطرفين خلال اقتحاماتهم.



وتأتي هذه الاقتحامات، في ظل تواصل الدعوات التي أطلقتها ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم لتكثيف اقتحامات الأقصى خلال فترة عيد "العرش-المظلة" العبري، الذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.



وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة أنباء "صفا" الفلسطينية بأن 158 متطرفًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على ثلاث مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.



وأوضح أن العديد من المستوطنين حاولوا أداء صلوات تلمودية داخل الأقصى، إلا أن الحراس والمصلين تصدوا لهم، فيما تم إخراج أحدهم من المسجد بعد أدائه صلوات تلمودية.



وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها وقيودها على دخول المصلين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند الأبواب.



وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى منذ الصباح الباكر، رغم قيود الاحتلال، وتصدوا بهتافات التكبير لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.



وشهد المسجد الأقصى أمس الأحد، اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، تخللها أداء صلوات تلمودية بداخله وعند أبوابه، بحيث وصل عدد المقتحمين لـ 524 خلال الفترتين الصباحية وبعد الظهر، وذلك في اليوم الرابع لعيد "العرش".



كما أدى عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود المتطرف "يهودا غليك" صلوات تلمودية أمام باب القطانين من الخارج-أحد أبواب الأقصى، بمناسبة "عيد العرش".



وفي سياق متصل، أدى آلاف الإسرائيليين صلاتهم الخاصة بعيد "العرش" في ساحة حائط البراق، وخلال ذلك أغلقت شرطة الاحتلال الطرقات المؤدية الى المنطقة، وحلقت مروحية فوق سماء المدينة.



وأغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية الى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع توافد الإسرائيليين الى البلدة لأداء طقوسهم وصلواتهم الخاصة بالعيد في منطقة "الطنطور فرعون وعين سلوان".



وتتصاعد خلال الأعياد اليهودية وتيرة الاعتداء على المسجد الأقصى، وتدنيسه من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، الأمر الذي يستفز مشاعر الفلسطينيين.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ