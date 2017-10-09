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مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته
[09/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



واصلت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته ودكت تحصيناتهم خلال الساعات الماضية وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تحصينات وتجمعات للمرتزقة شرق معسكر الإمام بمديرية ذباب, شبكة العروس, الشقب بصبر الموادم والجحملية بمحافظة تعزما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم و وإعطاب رشاشاتهم .

كما تم إحباط محاولة تسلل للمرتزقة في منطقة الضباب, و تفجير طقم محمل بالمرتزقة في منطقة السيمن بمديرية ذباب , فيما لقي القيادي المرتزق صالح حسن خضر اليوسفي مصرعه برصاص الجيش واللجان في جبهة المخا .

وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة بمديريتي المتون والحزم في محافظة الجوف , في حين تم إعطاب آلية تحمل معدل 23 تابعة لهم في منطقة حام بمديرية المتون .

وأشار المصدر الى مصرع المرتزقين صالح جميل زيد الركيزي , رباش سلال زيد الركيزي في جبهة كهبوب محافظة لحج ، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة خلف التبة السوداء بكرش .

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي وحققت إصابات مباشرة , وتم قنص مرتزق وإعطاب آلية في منطقة الحول بنهم .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته خلال كسر زحف مكثف لهم على الربوعة بعسير مسنودا بالطيران الحربي والاباتشي والاستطلاعي .

كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم شرق الربوعة بعدد من قذائف المدفعية , وتم قنص أحد المرتزقة في منفذ علب .

وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الكرس والمصفوقة بجيزان ،كما استهدف تجمعات لهم في موقعي الضبعة والشبكة قبالة منفذ الخضراء في نجران وحققت اصابات مباشرة .

سبأ
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