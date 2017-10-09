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سلاح الجو العراقي يدمر معسكرا صحراويا لـ''داعش'' غرب الأنبار
[09/أكتوبر/2017] بغداد - سبأ:


دمر سلاح الجو العراقي معسكرا صحراويا مموها لتنظيم “داعش” الإرهابي غرب محافظة الأنبار العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقي في بيان لها اليوم أنه “تم رصد معسكر كبير لعصابات داعش الإرهابية مموه وعلى شكل شقوق تم حفرها في الصحراء حيث قام سلاح الجو بمهاجمة المعسكر في منطقة كيلو 160 الواقعة في عمق صحراء الأنبار وتدميره”.

وأضاف البيان “إنه تم كذلك تدمير 15 آلية و 3 مولدات كهرباء كبيرة وحرق خيم بأحجام مختلفة ومجموعة كبيرة من الإطارات مغطاة بغطاء للتمويه فضلا عن حرق 10 براميل وقود”.

وكان سلاح الجو العراقي قضى يوم الجمعة الماضي على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” في قصف استهدف أوكارهم في قضاء راوه غرب محافظة الأنبار لاستعادته من سيطرة التنظيم الإرهابي.

إلى ذلك قضت القوات العراقية أمس على خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” واعتقلت ثلاثة آخرين خلال محاصرة وكر لهم في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال قائد الشرطة العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بيان صحفي إن “قطعات الشرطة الاتحادية قتلت 5 إرهابيين من تنظيم داعش واعتقلت 3 آخرين خلال محاصرة وكر لهم في الحويجة واستولت على أحزمة ناسفة وصواريخ ار بي جي7.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن يوم الخميس الماضي عن تحرير قضاء الحويجة من إرهابيي تنظيم “داعش” بعد عملية عسكرية واسعة للقوات العراقية المشتركة استمرت عدة أيام.

سبأ
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