عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات المالية في سول تراجع التدابير المضادة لهجوم كهرومغناطيسي كوري شمالي محتمل سول - سبأ:







ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم أن السلطات المالية في سول تعكف على مراجعة الإجراءات المضادة ضد التهديد بوقوع هجوم رومغناطيسي (EMP) من جانب كوريا الشمالية يمكن أن يشل النظام المالي.



وذكرت وكالة انباء /يونهاب/ ان القنابل الكهرومغناطيسية يمكن أن تشوش وتتلف أنظمة دفاع التكنولوجيا فائقة التقنيات ،وأن تؤدي إلى خراب وتحطيم شبكات الاتصالات والشبكات الكهربائية.



وفي 15 سبتمبر الماضي، أمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن بالاستعداد لمواجهة أنواع جديدة من التهديدات من كوريا الشمالية، بما في ذلك أسلحة القنابل الكهرومغناطيسية والتهديدات البيولوجية.



وقال مسؤول في لجنة الخدمات المالية إن اللجنة تجري مناقشات مع ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لمواجهة مخاطر الأسلحة الكهرومغناطيسية الكورية الشمالية.



واضاف ان أحد الإجراءات المضادة المحتملة هو بناء منشآت مع درع واقي من الاسلحة الكهرومغناطيسية يتم فيه تخزين المعلومات حول المعاملات المالية.



ويحظر القانون على البنوك الكورية الجنوبية والمؤسسات المالية الأخرى نقل معلومات العملاء إلى بلد أجنبي. لذلك، من المستحيل بناء مراكز البيانات في الخارج لتجنب الخسائر من هجوم القنابل الكهرومغناطيسية.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ