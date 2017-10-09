[09/أكتوبر/2017] القاهرة - سبأ:
تأهل منتخب مصر بكرة القدم إلى كأس العالم 2018 في روسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد برج العرب في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.
جاء تأهل منتخب مصر عقب احتلاله قمة المجموعة الخامسة بعد مرور خمس جولات من فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات على الكونغو ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1 وعلى غانا 2-0 وعلى أوغندا 1-0 بينما لقي هزيمة واحدة أمام أوغندا بهدف نظيف وتأتي فى المركز الثاني أوغندا برصيد 8 نقاط بينما غانا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أخيرا الكونغو برصيد نقطة وحيدة.
وصعد منتخب مصر بهذا الفوز إلى نهائيات المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن شارك في نسختي 1934، و1990 في إيطاليا، وأنهت كتيبة الفراعنة بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مسلسل الغياب عن نهائيات المونديال.
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