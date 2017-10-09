رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ألمانيا تختم رحلتها للمونديال بسحق أذربيجان عواصم - سبأ:





أنهى منتخب ألمانيا "بطل العالم" الستار على مشواره بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بعد أن ضمن التأهل منذ الجولة الماضية، بفوز كبير على أذربيجان بخمسة أهداف لواحد.



وأضعف منتخب إيرلندا الشمالية حظوظه في اقتناص بطاقة الملحق، بخسارته خارج الديار أمام النرويج بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية.



وعلى ملعب "فريتز والتر"، وبتشكيلة أغلبها من البدلاء، أكرم منتخب ألمانيا ضيافة أذربيجان بخماسية لهدف.



وافتتح لاعب وسط شالكه ليون جوريتسكا باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة التاسعة، إلا أن المهاجم الشاب راميل شيدايف أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 34، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني، بدأت عجلة "الماكينات الألمانية" في الدوران بقوة، ليضيف ساندرو فاجنر الهدف الثاني بالدقيقة 54.



وبعدها بعشر دقائق سجل أنطونيو روديجر الهدف الثالث، قبل أن يعود جوريتسكا ويضيف هدفه الشخصي الثاني، والرابع لـ "المانشافت" في الدقيقة 66، ثم اختتم إيمري تشان خماسية الألمان قبل النهاية بتسع دقائق.



وعلى ملعب "أوليفول" بالعاصمة النرويجية أوسلو، وضع منتخب إيرلندا الشمالية نفسه في مأزق، بعدما خسر أمام النرويج بهدف نظيف.



ولم يسجل لاعبو النرويج هدف الانتصار، بل تكفل به لاعب وسط وست بروميتش ألبيون، كريس برانت، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 71.



وفي مباراة تحصيل حاصل، أمطر منتحب التشيك شباك ضيفه سان مارينو بخمسة أهداف.



وبهذه النتائج، واصل منتخب ألمانيا سلسلة انتصاراته في التصفيات، وحصد العلامة الكاملة بـ 30 نقطة في الصدارة.



بينما جمدت خسارة إيرلندا الشمالية رصيدها عند 19 نقطة، ليصبح مصير بطاقتها بالمحلق في يد المنتخبات الأخرى، ورفعت التشيك رصيدها لـ 15 نقطة في المركز الثالث، وجاءت أذربيجان رابعة بـ 10 نقاط، فيما تقبع سان مارينو في قاع الترتيب دون رصيد.



بدوره، حافظ المنتخب الإنجليزي على سجله خالياً من الهزائم في مشوار التصفيات، بتغلبه على مضيفه منتخب ليتوانيا بهدف دون رد في المجموعة السادسة، فيما تغلب منتخب سلوفاكيا على مالطا بثلاثية دون مقابل، ليضمن المركز الثاني في المجموعة، فيما تعادل المنتخب الأسكتلندي أمام مضيفه السلوفيني بهدفين لمثلهما، لينتهي حلم التأهل للمونديال بالنسبة لهما.



ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.



ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، علماً بأنه كان قد ضمن تأهله للمونديال بعد أن تغلب على سلوفينيا بهدف نظيف يوم الخميس الماضي، فيما توقف رصيد المنتخب الليتواني عند ست نقاط في المركز الخامس.



يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للمنتخب الإنجليزي، مقابل تعادلين فقط، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة للمنتخب الليتواني، مقابل الفوز في مباراة، والتعادل في مباراة.



وفي المباراة الثانية، حسم منتخب سلوفاكيا المركز الثاني بتغلبه على منتخب مالطا بثلاثية نظيفة، حيث سينتظر بقية مباريات هذه الجولة في المجموعات الأخرى لتحديد ما إذا كان سيصعد للملحق الأوروبي كواحد من أفضل ثمانية منتخبات أصحاب المركز الثاني من عدمه.



وسجل أهداف المنتخب السلوفاكي آدم نيميك (هدفان) في الدقيقتين 33، و62 على التوالي، وأوندريج دودا بالدقيقة 69.



ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام المنتخب الإسكتلندي، فيما توقف رصيد منتخب مالطا عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.



وفي المباراة الثالثة، سقط منتخب إسكتلندا في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام مضيفه منتخب سلوفينيا، ليتبخر حلم الفريقين في التأهل للمونديال.



وسجل هدفي المنتخب الاسكتلندي ليج جريفيث، وروبير سنودجراس في الدقيقتين 78، و83 على الترتيب، فيما سجل هدفي المنتخب السلوفيني رومان بيزجاك بالدقيقتين 52، و72 توالياً.



وأنهى المنتخب السلوفيني المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد بوستيان سيزار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



وبهذا التعادل، رفع المنتخب الأسكتلندي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وبفارق الأهداف خلف المنتخب السلوفاكي، كما رفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.



وصعد المنتخب البولندي للنهائيات، بعدما حقق انتصاراً مثيراً وتغلب على ضيفه منتخب الجبل الأسود برباعية لهدفين، في المجموعة الخامسة.



وتأهل المنتخب الدنماركي للملحق، بعدما تعادل مع ضيفه الروماني بهدف لمثله، كما شهدت المباراة الأخرى في المجموعة تعادل كازاخستان مع أرمينيا بنفس النتيجة.



ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، ليتأهل مباشرة للنهائيات، وتلاه المنتخب الدنماركي برصيد 20 نقطة، بينما انتهى مشوار منتخبات الجبل الأسود، ورومانيا، وأرمينيا، وكازاخستان في التصفيات.



وعلى ملعب إستاد سلاسكي الدولي في وارسو، تقدم المنتخب البولندي بهدفين سجلهما كريستوف ماكزينسكي، وكاميل جروشيسكي في الدقيقتين السادسة و16 توالياً، ثم تعافى منتخب الجبل الأسود في الشوط الثاني، وتعادل بهدفين أحرزهما ستيفان ميوجوسا، وزاركو توماسيفيتش بالدقيقتين 78، و83 على التوالي.



وانتفض المنتخب البولندي خلال الدقائق الأخيرة، وحسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي، وفيليب ستويكوفيتش لاعب الجبل الأسود بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقتين 85، و87 على الترتيب.



أما منتخب الدنمارك فسقط في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه الروماني بهدف لمثله، لكنه حسم تأهله للملحق الأوروبي، وحافظ على فرصته بالصعود للمونديال.



وعلى ملعب "باركن ستاديون" تقدم منتخب الدنمارك بهدف سجله كريستيان إيركسن من ركلة جزاء بالدقيقة 60، ثم أدرك سيبريان لوان دياك التعادل لرومانيا قبل دقيقتين من النهاية.



وأنهى المنتخب الروماني المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد كريستيان جانيا من صفوف الفريق في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ