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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:14:10م
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طيران العدوان يشن 50 غارة على محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 50 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امرأة أصيبت في غارة لطيران العدوان على قرية الحليلة بمديرية بني مطر محافظة صنعاء ، فيما أصيب أربعة مواطنين جراء غارة استهدفت منطقة آل مقنع بمديرية منبه محافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على مديرية الظاهر و غارة على مديرية شدا ، و غارة أخرى على منطقة بركان بمديرية رازح ومثلها على منطقة آل صبحان بمديرية باقم .

وشن الطيران أربع غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف ، فيما تعرضت منازل المواطنين في باقم و مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية المصلوب و خمس غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف ، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب .

في محافظة حجة شن طيران العدوان غارتين على منطقة مشعر بمديرية مستبأ و 15 غارة على مديريتي حرض وميدي .

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على منطقة يختل بمديرية المخا وغارة على الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز .

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على موقع الطلعة في نجران و خمس غارات على مدينة الربوعة في عسير .

سبأ
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