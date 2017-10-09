محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 50 غارة على محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ:







شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 50 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امرأة أصيبت في غارة لطيران العدوان على قرية الحليلة بمديرية بني مطر محافظة صنعاء ، فيما أصيب أربعة مواطنين جراء غارة استهدفت منطقة آل مقنع بمديرية منبه محافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على مديرية الظاهر و غارة على مديرية شدا ، و غارة أخرى على منطقة بركان بمديرية رازح ومثلها على منطقة آل صبحان بمديرية باقم .



وشن الطيران أربع غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف ، فيما تعرضت منازل المواطنين في باقم و مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية المصلوب و خمس غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف ، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب .



في محافظة حجة شن طيران العدوان غارتين على منطقة مشعر بمديرية مستبأ و 15 غارة على مديريتي حرض وميدي .



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على منطقة يختل بمديرية المخا وغارة على الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على موقع الطلعة في نجران و خمس غارات على مدينة الربوعة في عسير .

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ