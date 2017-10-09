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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:14:10م
طيران العدوان يشن 50 غارة على محافظات الجمهورية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 50 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
منتخب مصر يصعد لكأس العالم بعد غياب 28 عاماً
تأهل منتخب مصر بكرة القدم إلى كأس العالم 2018 في روسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد برج العرب في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.
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العدوان السعودي على اليمن
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إعطاب آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بنهم
[09/أكتوبر/2017] مأرب - سبأ:
أكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أعطبوا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بمنطقة الحول بنهم.
وأشار المصدر إلى مصرع أحد عناصر مرتزقة العدوان بعملية قنص بمنطقة الحول .
سبأ
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