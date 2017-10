Pertes parmi les rangs de l'armee saoudienne [09/أكتوبر/2017]

ASIR, 09 Oct. (SABA)-L'armée saoudienne et ses mercenaires ont été infligés de grandes pertes humaines et matérielles, à la suite de l'échec d'un tentative d'infiltration vers la zone d'Al-Raboua'ah à Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'ennemi a été infligé de grandes pertes humaines et matérielles lors de la tentative.



SABA