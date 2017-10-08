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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:35:33م
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مناقشة السبل الكفيلة بدعم العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
[08/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقشت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة السبل الكفيلة بدعم العملية التعليمية.

وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة عبدالله العنسي ومدير مكتب التربية هادي عمار ورؤساء الشعب ومدراء الادارات المختصة ضرورة وضع آلية مناسبة لدعم القطاع التربوي وتحديد الاحتياجات الفعلية لسير العملية التعليمية من واقع القوى العاملة في الميدان وعمل موازنة تقديرية على ضوء ذلك.

واستعرض الاجتماع المواضيع المتعلقة بعقد اللقاء التشاوري الموسع للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والتربويين والشخصيات الاجتماعية والغرفة التجارية خلال الأيام القادمة.. مؤكدا ضرورة تحمل الجميع مسئولية إنجاح العملية التعليمية.

كما استعرض الخطط المقدمة من مكتب التربية الخاصة بمشروع التعليم الالكتروني والبوابة الإلكترونية في كافة مدارس المحافظة لتعزيز مستوى الرقابة والتقييم والمساهمة في تغطية العجز في الكتاب المدرسي.

وفي الاجتماع أشاد المحافظ قطينة بالجهود المبذولة من قيادات القطاع التربوي سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مؤكدا الحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية .

وأشار إلى الدور العظيم للمعلم في أداء رسالته بكل تفان وإخلاص رغم كل الصعوبات التي فرضها استمرار العدوان.. داعياً الجميع إلى المشاركة الفاعلة في اللقاء التشاوري للبحث عن الحلول المناسبة للتغلب على كافة الصعاب والمعوقات.

إلى ذلك ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان دور المكاتب التنفيذية في دعم العملية التعليمية.

وأكد الاجتماع الذي ضم قيادات عدد من المكاتب التنفيذية دور الخطباء والمرشدين في توعية المواطنين بأهمية دعم القطاع التعليمي.. لافتاً إلى ضرورة منح المعلمين مميزات وتخفيضات في كافة مستشفيات المحافظة تقديراً وعرفاناً بدورهم الوطني في هذه المرحلة الصعبة .

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