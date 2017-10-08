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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:35:33م
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ندوة بصنعاء بعنوان " عام دراسي بدون غش "
[08/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عقدت اليوم بجامعة صنعاء ندوة بعنوان " عام دراسي بدون غش " نظمها فريق كفى غش ضمن مشروع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بالجامعة .

ناقشت الندوة التي حضرها نائب عميد كلية الإعلام الدكتور عمر داعر عدداً من المحاور حول أسباب الغش في الامتحانات المدرسية وانعكاساته على النظام التعليمي والفرد والمجتمع .

وأكد المشاركون من المفكرين والمتخصصين في علم الاجتماع والقانون و التربية والتعليم أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع والهيئات الحقوقية والتنظيمات السياسية للحد من ظاهرة الغش .

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