[08/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
عقدت اليوم بجامعة صنعاء ندوة بعنوان " عام دراسي بدون غش " نظمها فريق كفى غش ضمن مشروع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بالجامعة .
ناقشت الندوة التي حضرها نائب عميد كلية الإعلام الدكتور عمر داعر عدداً من المحاور حول أسباب الغش في الامتحانات المدرسية وانعكاساته على النظام التعليمي والفرد والمجتمع .
وأكد المشاركون من المفكرين والمتخصصين في علم الاجتماع والقانون و التربية والتعليم أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع والهيئات الحقوقية والتنظيمات السياسية للحد من ظاهرة الغش .
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