[08/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاثة عشرة غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة وقطاع عسير .
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر وغارة على مديرية شدا ، ومثلها على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية خلفت أضراراً بليغة بممتلكات المواطنين .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف ، و خمس غارات على مدينة الربوعة في عسير في ظل تحليق مكثف على المنطقة .
وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين والطرق العامة .
سبـأ