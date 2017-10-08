الرئيس الصماد يلتقي مشائخ ووجهاء عدد من مديريات مأرب التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم مشائخ وأعيان ووجهاء عدد من مديريات محافظة مأرب بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي . ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات. صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016. المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.