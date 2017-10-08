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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:35:33م
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طيران العدوان يشن 13 غارة على صعدة وعسير
[08/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاثة عشرة غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة وقطاع عسير .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر وغارة على مديرية شدا ، ومثلها على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية خلفت أضراراً بليغة بممتلكات المواطنين .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف ، و خمس غارات على مدينة الربوعة في عسير في ظل تحليق مكثف على المنطقة .

وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين والطرق العامة .

سبـأ
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