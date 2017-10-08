[08/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة القضايا المرفوعة في الخارج ضد وزارة الكهرباء أمام بعض هيئات التحكيم الدولية، الدعاوى المرفوعة من الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء.
وأقر الإجتماع برئاسة رئيس اللجنة وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار وعضوي اللجنة وزيري المالية الدكتور صالح شعبان والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، تشكيل فريق قانوني وفني من وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء والطاقة لدراسة ملفات الدعاوى.
وبعد إستماع اللجنة الوزارية إلى تقرير موجز من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عن تلك الدعاوى والمشاريع ذات الصلة والإجراءات المتبعة حتى اللحظة .. أقر المجتمعون تكليف فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة عمل عاجلة تشمل كافة الترتيبات اللازمة، ورفعها على شكل تقرير يشمل توضيحات أبرزها إختصاص هيئات التحكيم وآلية النظر في المنازعات المثارة أمامها.
وأكد الإجتماع أهمية تحرير رسائل عاجلة إلى هيئات التحكيم والشركات بعدم مسؤولية اليمن عن أي إجراءات تتخذ من جانب حكومة الفار هادي بشأن المنازعات المنظورة أمام هيئات التحكيم بإعتبار أولئك المرتزقة لا يمثلون الجمهورية اليمنية.
سبـأ