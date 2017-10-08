ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:35:33م
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ ووجهاء عدد من مديريات مأرب
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم مشائخ وأعيان ووجهاء عدد من مديريات محافظة مأرب بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي .
ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة
تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
إصابة امرأة في غارة لطيران العدوان على بني مطر بمحافظة صنعاء
مناقشة السبل الكفيلة بدعم العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
ندوة بصنعاء بعنوان " عام دراسي بدون غش "
دك تجمعات ومواقع سعودية في عسير وجيزان ونجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الدعاوى المرفوعة من عدد الشركات الأجنبية ضد وزارة الكهرباء
[08/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة القضايا المرفوعة في الخارج ضد وزارة الكهرباء أمام بعض هيئات التحكيم الدولية، الدعاوى المرفوعة من الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء.

وأقر الإجتماع برئاسة رئيس اللجنة وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار وعضوي اللجنة وزيري المالية الدكتور صالح شعبان والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، تشكيل فريق قانوني وفني من وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء والطاقة لدراسة ملفات الدعاوى.

وبعد إستماع اللجنة الوزارية إلى تقرير موجز من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عن تلك الدعاوى والمشاريع ذات الصلة والإجراءات المتبعة حتى اللحظة .. أقر المجتمعون تكليف فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة عمل عاجلة تشمل كافة الترتيبات اللازمة، ورفعها على شكل تقرير يشمل توضيحات أبرزها إختصاص هيئات التحكيم وآلية النظر في المنازعات المثارة أمامها.

وأكد الإجتماع أهمية تحرير رسائل عاجلة إلى هيئات التحكيم والشركات بعدم مسؤولية اليمن عن أي إجراءات تتخذ من جانب حكومة الفار هادي بشأن المنازعات المنظورة أمام هيئات التحكيم بإعتبار أولئك المرتزقة لا يمثلون الجمهورية اليمنية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إصابة امرأة في غارة لطيران العدوان على بني مطر بمحافظة صنعاء
مناقشة السبل الكفيلة بدعم العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
ندوة بصنعاء بعنوان " عام دراسي بدون غش "
دك تجمعات ومواقع سعودية في عسير وجيزان ونجران
طيران العدوان يشن 13 غارة على صعدة وعسير
استهداف تجمعات للمرتزقة والطيران يشن 15 غارة على حرض وميدي
إحياء الذكرى الأولى لشهيد الوطن عبد القادر هلال
وزيرا التربية والخدمة المدنية يناقشان سبل تنفيذ توصيات اللقاء الوطني للتعليم العام
فريق زراعي يطلع على تجربة بحثية لاكتشاف صنف جديد من القمح
الرئيس الصماد يتسلم درع وثيقة الشرف القبلية
العدوان السعودي على اليمن
إصابة امرأة في غارة لطيران العدوان على بني مطر بمحافظة صنعاء
[08/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على صعدة وعسير
[08/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الغيل بالجوف
[08/أكتوبر/2017]
إصابة أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على مديرية منبه بصعدة
[08/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مأرب والجوف
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by