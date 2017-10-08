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إحياء الذكرى الأولى لشهيد الوطن عبد القادر هلال
[08/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أحيت منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية بأمانة العاصمة مساء اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أمين العاصمة عبد القادر علي هلال الذي استشهد في مجزرة العدوان السعودي الأمريكي على الصالة الكبرى.

وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان أكد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ، أنه في كبرى جرائم العصر وأكثرها دموية استهدف طيران العدوان مجلس عزاء آل الرويشان بالقاعة الكبرى في تجاوز سافر لكل المبادئ والقيم الانسانية والعهود والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن قوى العدوان سجلت بكل الجرائم والمجازر التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني رقماً قياسيا في استهداف المدنيين الأبرياء ويعكس الحالة الهستيرية التي وصلت إليها في ظل صمت دولي معيب .

وأكد جمعان ضرورة توحد إرادة اليمنيين وتعزيز قيم التسامح والسلام وحشد الجهود لإنهاء تداعيات هذا الواقع الحزين في مواجهة العدوان والقضاء على كافة مظاهره.

وتطرق إلى ما خلده الشهيد عبد القادر هلال من نجاحات ومآثر كصانع للسلام ورمز للوفاق الوطني، مفعم بالسمو الإنساني والالتزام القيمي ستظل انجازاته امتداد تحولي يمثل كل فعل ايجابي تقدمي للوطن يترجم إرادة الشعب اليمني الحر ، مؤكداً السير على درب النضال الوطني وفاءً لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وحريته واستقلاله .

فيما أكدت كلمة أسرة الشهيد هلال ورفاقه صمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان السعودي الغاشم والثأر منه لشهدائهم كافة شهداء الوطن وأن جريمته هذه لن تمر ولابد من محاسبة العدو.. مشيرة إلى بشاعة مجزرة الصالة الكبرى التي راح ضحيتها رجل الدولة والمجتمع الشهيد عبد القادر هلال ورفاقه وأكثر من 150 شهيدا من خيرة رجال الدولة وأبناء اليمن ومئات الجرحى من المدنيين.

تخلل الفعالية التي حضرها رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الامانة حمود النقيب وعدد من وكلاء وقيادات أمانة العاصمة وزملاء الشهيد ورفقاء دربه ، عرض فيلم وثائقي لشهيد السلام من إعداد الإدارة العامة للتوعية البيئية ومكتب الاعلام بأمانة العاصمة وعدد من الفقرات الفنية والشعرية وقصائد الرثاء عبرت عن سجاياه ومناقبه ومحاسنه .

سبـأ
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