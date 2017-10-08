وزيرا التربية والخدمة المدنية يناقشان سبل تنفيذ توصيات اللقاء الوطني للتعليم العام
[08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش لقاء ضم وزيرا التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي والخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان اليوم بصنعاء، سبل تنفيذ توصيات اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام.
وتطرق اللقاء إلى الآليات الكفيلة بمعالجة الإختلالات التي تواجه قطاع التعليم في إطار الجهود المبذولة لحل الصعوبات والإشكاليات في العملية التعليمية.
وأكد الوزيران الحوثي وعقلان أهمية البدء في معالجة إختلالات قطاع التعليم بما يضمن التعرف على القوة العاملة في الميدان التربوي في إطار المعالجات الرامية لتوفير رواتب المعلمين.
وشددا على ضرورة إعطاء الأولوية في التوظيف خلال المرحلة القادمة للمتطوعين المتقدمين في الخدمة المدنية لضمان تغطية العجز الذي يعانيه الميدان التربوي بسبب المنقطعين.
حضر اللقاء وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم أحمد النونو ورئيس المكتب الفني بالوزارة علي الحيمي ومدير الموارد البشرية فيصل غالب .
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