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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:09:25م
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السيد نصرالله: يجب على السعودية وحلفاؤها الكف عن التدخل في شؤون المنطقة
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السيد نصرالله: يجب على السعودية وحلفاؤها الكف عن التدخل في شؤون المنطقة
[08/أكتوبر/2017]
بيروت ـ سبأ:
شدد الامين العام السيد حسن نصر الله انه يتوجب على السعودية وحلفاؤها الكف عن التدخل في شؤون المنطقة الذي تسبب في دمار وقتل شعوبها.

وقال السيد حسن نصرالله في كلمة له خلال حفل تأبيني اليوم الاحد يجب على السعودية أن تبتعد وتكف عن التدخل في شؤون المنطقة"...مؤكدا إن تدخلات السعودية مع أمريكا وإسرائيل هي "ما يدمر المنطقة".

ولفت نصر الله إلى أنه "حتى الأمم المتحدة لا تحتمل السكوت على المجازر السعودية في اليمن"، في إشارة إلى إدراج التحالف العربي بقيادة مملكة بني سعود في القائمة السوداء للجهات المسؤولة عن قتل الأطفال في اليمن.

وتابع نصر الله، مهاجما السعودية والولايات المتحدة: "في المنطقة نحن أمام مشروع جديد هو مشروع أمريكي سعودي، وفي طليعة من يريدون التخلص منه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمشكل الحقيقي لأمريكا مع إيران أنها كانت عاملا حقيقيا وأساسيا في إسقاط المشروع الأمريكي والسعودي في المنطقة، ولذلك يجب أن تدفع الثمن وتتهم بأنها داعمة للإرهاب".

واعتبر السيد أن الولايات المتحدة "ليست على عجلة من أمرها لإنهاء داعش لأن المطلوب تدمير الجيوش والشعوب واستنزاف الجميع ويجب أن تستمر في هذه الوظيفة أكبر مدى زمني ممكن.

وفي تعليقه على مشروع قانون تبناه مؤخرا مجلس الشيوخ الأمريكي وينص على فرض عقوبات على "حزب الله"، قال أمنيه العام: "إن العقوبات لن تغير شيئا في مسار حزب الله، وإذا كانت واشنطن تعتقد أن قانون العقوبات المالية سيؤثر على الحزب بشكل كبير، فهذا الكلام ليس صحيحا، فهو سيضع بعض الضغط على بعض الأطراف ولكنه لن يغيّر من موقف حزب الله".

سبأ
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