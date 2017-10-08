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فريق زراعي يطلع على تجربة بحثية لاكتشاف صنف جديد من القمح
[08/أكتوبر/2017]
ذمارـ سبأ:
اطلع فريق زراعي متخصص اليوم على تجربة الباحث في تحسين وانتخاب المحاصيل الحقلية عزيز محمد صالح بمنطقة رصابة في مديرية جهران محافظة ذمار ، في اكتشاف محصول القمح سداسي الصفوف .

وخلال زيارة الفريق إلى مزرعة الباحث أشاد مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار المهندس هلال الجشاري بجهود الباحث عزيز صالح في اكتشاف الصنف الجديد من محصول القمح سداسي الصفوف وهو من الأصناف المحسنة و يتميز بصفات وخصائص وراثية جديدة ونادرة لا توجد في غيره من الأصناف المزروعة في بلادنا .

وأوضح أن هذا الصنف من القمح يتميز بحجمه القصير وطول لايتجاوز 90سم مما يجعله قابل للحصاد الآلي ، بالإضافة إلى قوة نموه وغزارة انتاجه وسرعة انشطاره ، حيث تعطي السنبلة الواحدة 85 حبة كالشعير ويصل معدل انتاجيته إلى ستة أطنان للهكتار الواحد، وهذه الانتاجية تعتبر الأولى في اليمن .

وأشار إلى أن من مميزات القمح سداسي الصفوف مقاومته لأمراض الرقاد واستجابته للتسميد واحتوائه على نسبة عالية من الكلوروفيل وهي الصفة التي تفتقر إليها أصناف القمح الموجودة في اليمن.

ودعا مدير مكتب الزراعة بذمار إلى تسمية هذا الصنف الجديد " صنف عزيز " عرفاناً بالدور الكبير للباحث في اكتشافه ودراسة صفاته و الحفاظ على سلالته وإكثار بذوه سعيا منه للحصول على كميات كافية من بذوره .

ولفت إلى توجيهات وزير الزراعة والري للجهات المختصة بدعم الباحث وتبني أفكاره وطباعة مؤلفاته وأبحاثه العلمية والاستفادة من تجربته بما يخدم التوسع الكبير الذي تشهده بلادنا في زراعة القمح خلال العامين الأخيرين.

فيما أوضح الباحث الزراعي عزيز محمد صالح أنه اكتشف صنف القمح سداسي الصفوف في أحد حقوله المزروعة بالقمح العام الماضي عندما لاحظ وجود سنبلة غريبة الشكل ، فقام بدراسة خصائصها وصفاتها الوراثية ليكتشف اختلافها عن بقية السنابل الموجودة في الحقل خلال مرحلة النمو .

وقال الباحث إنه قام بدراسة هذا الصنف بشكل أعمق وأجرى عمليات انتخاب وعزل أكثر من مرة وكرر عملية زراعته بشكل منفصل ومستقل حيث أظهرت النتائج أن هذه السنبلة لا تنتمي للصنف الرباعي الصفوف الذي تم زراعته في الحقول .

وأشار الى أنه توصل إلى حقيقة علمية مفادها أن السنبلة التي قام بإجراء الدراسة والاختبار عليها تنتمي لصنف قمح سداسي الصفوف وهو صنف جديد لم يسبق زراعته في اليمن يشابه إلى حد كبير الصنف الامريكي المشهور "ياكورا روجوا " والمعروف بانتاجيته.

جدير بالذكر أن الفريق الزراعي المتخصص ضم أستاذ تربية النباتات بكلية الزراعة جامعة ذمار الدكتور صالح ذمران ومدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس هلال الجشاري ومدير عام الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والري المهندس صلاح المشرقي ومدير المحطة الشرقية البحثية بمأرب والجوف حفظ الله القرضي وممثلي عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة .

سبأ
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