رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل منافسات بطولة يمن موبايل للتنس بصنعاء صنعاءـ سبأ:

تواصلت بصنعاء اليوم منافسات بطولة يمن موبايل المفتوحة الرابعة لفئات التنس والتي ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.



وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني للبطولة في فئة البراعم عن فوز أسامة الإرياني على لمسي محمد وفوز أمين نبيل على عبدالرحمن الدالي وفوز يوسف سلامة على جنى علوي وفوز أيهم لطف على زيد حجر.



وفي فئة الناشئين تغلب يوسف الشيبة على أنس عقيل وفاز أحمد المغربي على حسين الخولاني، وياسين خالد على أحمد السنباني، وأحمد الصنعاني على بسام الهمداني.



وفي فئة الممتاز أسفرت المباريات عن فوز محمد شرف على حامد الجودي، وأسامة العاقل على معتصم الحوثي ومنيع المقالح على شيماء العلفي.



فيما تغلب ناجي المرقب على نبيل مهدي في فئة الممتاز، وعبدالملك سريح على عبدالكريم البخيتي، وصلاح العمري على نبيل مزود، وعبدالله السفياني على خالد ياسين.



يذكر أن البطولة التي تقام برعاية شركة يمن موبايل يشارك فيها 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال والشباب والناشئين والرواد والفتيات والمعاقين حركيا ذكور والمعاقين حركيا إناث.

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ