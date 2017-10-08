محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يتسلم درع وثيقة الشرف القبلية



​تسلم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء درع وثيقة الشرف القبلية من رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام وعدد من قيادات ومؤسسي المجلس، تقديرا لأدواره الوطنية في تلاحم الجبهة الداخلية ودعمه لتفعيل وثيقة الشرف القبلية.



وعبر الرئيس الصماد عن شكره لمجلس التلاحم القبلي وأعضائه من مشائخ وحكماء اليمن على هذا التقدير .. معربا عن اعتزازه كثيرا بالقبيلة التي تمثل كل اليمنيين من مختلف الأحزاب والمكونات والاتجاهات والتي يفخر الجميع بالانتساب أليها وهويتها الجامعة وروحها السامية.



ورحب بالمشائخ والحكماء الحاضرين ..لافتا إلى المجتمعات العربية التي استهدفتها موجة العدوان الأمريكي وكيف تم إضعاف القبيلة فيها على مدى عقود فيما القبيلة اليمنية بقيت قوية ومتماسكة وساهمت في احتواء موجات النزوح داخليا وصد العدوان والغزاة .



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى على الدور الرئيسي للقبيلة اليمنية في تعزيز تماسك المجتمع واليمن ككل ومواجهة المؤامرات والهجمة الخارجية بالمرتزقة وداعش والقاعدة وغيرها.



وأكد أن هذه الميزة المتمثلة في القبيلة اليمنية جعلت اليمن في وضع فريد من الصمود والتحدي والمواجهة والتماسك في مواجهة العدوان ومخططاته لتفتت المجتمع اليمني .. مذكرا بدور القبيلة في الحفاظ على الجبهة الداخلية من الانهيار فيما إنهارت جيوش في الدول الأخرى خلال الأيام الأولى من المواجهة.



وكان رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام قد أشاد بدور الرئيس الصماد في تماسك الجبهة الداخلية وتلاحم القبيلة بالإضافة إلى كونه أحد مؤسسي التلاحم القبلي ودوره الكبير في الإمساك بزمام الأمور في هذه المرحلة الصعبة.



واستعرض رسام أدوار القبيلة اليمنية في مثل هذه المراحل من تاريخ اليمن وما تمثله من نقطة ارتكاز في الصمود الأسطوري في وجه العدوان.. لافتا إلى أن مجلس التلاحم القبلي سيطلق قريبا مبادرة وطنية للمصالحة الداخلية.

سبأ [08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ