ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:09:25م
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ ووجهاء عدد من مديريات مأرب
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم مشائخ وأعيان ووجهاء عدد من مديريات محافظة مأرب بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي .
ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة
تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
استهداف تجمعات للمرتزقة والطيران يشن 15 غارة على حرض وميدي
إحياء الذكرى الأولى لشهيد الوطن عبد القادر هلال
وزيرا التربية والخدمة المدنية يناقشان سبل تنفيذ توصيات اللقاء الوطني للتعليم العام
السيد نصرالله: يجب على السعودية وحلفاؤها الكف عن التدخل في شؤون المنطقة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء تعريفي حول مشروع الاستجابة الصحية التكاملية بصنعاء
[08/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
عقد بمحافظة صنعاء اليوم لقاء تعريفي حول مشروع الاستجابة الصحية التكاملية بمديريتي مناخة وصعفان في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للعام 2017 ـ 2018م .

تنفذ المشروع منظمة الإغاثة الدولية بتمويل صندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية " أوتشا" .

وفي اللقاء أكد مدير المشروع بالمنظمة تمام الهتاري الاستعداد لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية الخاصة بالعمليات والعناية المركزة والحضانة للمواليد الخدج وأقسام الرقود والمختبر والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومات الطاقة الشمسية وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.

كما أكد الاستعداد لتوفير حوافز مالية شهرية لعدد ستة أخصائيين بمستشفيي الوحدة بمناخة و صعفان الريفي وكذا توفير التجهيزات والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بحسب القوائم النمطية المعتمدة من وزارة الصحة ، وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير حوافز مالية شهرية للعاملين الصحيين في أحد عشر مرفقاً صحياً بالمديريتين وتغطية المستويات الثلاثة للزمام السكاني لتلك المرافق .

بدوره ثمّن مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر جهود منظمة الإغاثة الدولية في دعم القطاع الصحي بمديريتي مناخة وصعفان ، مؤكداً ضرورة الاستفادة المثلى من إمكانات المشروع لتوفير بنية تحتية تقنية وتجهيزات تضمن ديمومة وتطوير الخدمات العلاجية والرعاية الأولية وتخفيف معاناة المواطنين .

فيما أبدى مديرا مديريتي مناخة أحمد جمعان و صعفان منير الكبسي استعدادهما للتعاون في تنفيذ المشروع وتسهيل كل الصعاب ، مشيدين بدور مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة في دعم القطاع الصحي بالمديريتين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.


حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور طلال الجبري ومدير الرعاية الصحية الأولية بالمكتب الدكتور أحمد شرف الدين ومديرا مكتبي الصحة بمديريتي مناخة الدكتور علي رويحة وصعفان الدكتور عبدالرحمن صالح ومنسق المنظمات بالمكتب الدكتور عبدالخالق دماج

سبأ
  المزيد من (محلي)
استهداف تجمعات للمرتزقة والطيران يشن 15 غارة على حرض وميدي
إحياء الذكرى الأولى لشهيد الوطن عبد القادر هلال
وزيرا التربية والخدمة المدنية يناقشان سبل تنفيذ توصيات اللقاء الوطني للتعليم العام
فريق زراعي يطلع على تجربة بحثية لاكتشاف صنف جديد من القمح
الرئيس الصماد يتسلم درع وثيقة الشرف القبلية
مناقشة التحضيرات للاحتفال بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر بتعز
تربية صنعاء تكرم المشاركات بمركز دعم الأطفال بهمدان
بدء دورة في تحليل النزاعات وتيسير اللقاءات الحوارية بإب
مجلس شؤون الطلبة بجامعة إب يناقش جوانب التنسيق والقبول
لجنة الخدمات بمجلس النواب تناقش موضوع التخطيط العمراني في البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الغيل بالجوف
[08/أكتوبر/2017]
إصابة أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على مديرية منبه بصعدة
[08/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مأرب والجوف
[08/أكتوبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية مسبتأ بحجة
[08/أكتوبر/2017]
''مجزرة القاعة الكبرى في وسائل الإعلام''.. إصدار جديد لوكالة سبأ
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by