محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تعريفي حول مشروع الاستجابة الصحية التكاملية بصنعاء صنعاءـ سبأ:

عقد بمحافظة صنعاء اليوم لقاء تعريفي حول مشروع الاستجابة الصحية التكاملية بمديريتي مناخة وصعفان في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للعام 2017 ـ 2018م .



تنفذ المشروع منظمة الإغاثة الدولية بتمويل صندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية " أوتشا" .



وفي اللقاء أكد مدير المشروع بالمنظمة تمام الهتاري الاستعداد لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية الخاصة بالعمليات والعناية المركزة والحضانة للمواليد الخدج وأقسام الرقود والمختبر والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومات الطاقة الشمسية وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.



كما أكد الاستعداد لتوفير حوافز مالية شهرية لعدد ستة أخصائيين بمستشفيي الوحدة بمناخة و صعفان الريفي وكذا توفير التجهيزات والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بحسب القوائم النمطية المعتمدة من وزارة الصحة ، وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير حوافز مالية شهرية للعاملين الصحيين في أحد عشر مرفقاً صحياً بالمديريتين وتغطية المستويات الثلاثة للزمام السكاني لتلك المرافق .



بدوره ثمّن مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر جهود منظمة الإغاثة الدولية في دعم القطاع الصحي بمديريتي مناخة وصعفان ، مؤكداً ضرورة الاستفادة المثلى من إمكانات المشروع لتوفير بنية تحتية تقنية وتجهيزات تضمن ديمومة وتطوير الخدمات العلاجية والرعاية الأولية وتخفيف معاناة المواطنين .



فيما أبدى مديرا مديريتي مناخة أحمد جمعان و صعفان منير الكبسي استعدادهما للتعاون في تنفيذ المشروع وتسهيل كل الصعاب ، مشيدين بدور مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة في دعم القطاع الصحي بالمديريتين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور طلال الجبري ومدير الرعاية الصحية الأولية بالمكتب الدكتور أحمد شرف الدين ومديرا مكتبي الصحة بمديريتي مناخة الدكتور علي رويحة وصعفان الدكتور عبدالرحمن صالح ومنسق المنظمات بالمكتب الدكتور عبدالخالق دماج

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ