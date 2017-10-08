[08/أكتوبر/2017]
تعزـ سبأ:
ناقش اجتماع موسع اليوم بمحافظة تعز برئاسة المحافظ عبده الجندي التحضيرات والاستعدادات الجارية لاحتضان مدينة تعز الاحتفال المركزي بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.
وفي الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج الدكتور محمد لطف السقاف ووكلاء المحافظة، أكد المحافظ الجندي أهمية التفاعل الايجابي لإنجاح هذه المناسبة الوطنية وإبراز دور تعز في نجاح هذه الثورة باعتبارها حاضنه للثورات اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر.
وقال " إن احتضان مدينة تعز لهذه المناسبة الوطنية يعد تكريما لمواقفها الوطنية المشرفة في مواجهة الظلم والعدوان ووسام شرف على صدر أبنائها الأحرار".. مشيراً إلى أن تعز ستظل مدينة الثورة والثوار والتعايش السلمي والمجتمعي.
وأدان الاجتماع المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان أمس بمنطقة يختل بالمخا وراح ضحيتها أكثر من 15 شهيدا وجريحا بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات للتسريع بوتيرة إنجاز المهام الموكلة للجهات المعنية في التحضير والترتيب لهذه المناسبة الوطنية.
حضر الاجتماع مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات.
سبأ