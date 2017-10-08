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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:30:31م
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تربية صنعاء تكرم المشاركات بمركز دعم الأطفال بهمدان
[08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



نظمت إدارة الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء ومؤسسة حماية الأطفال والشباب اليوم حفل اختتام برنامج المساحات الصديقه بمراكز دعم الأطفال الصيفية بمديرية همدان.

وخلال التكريم أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية راجح سعيد أهمية إقامة المركز الصيفي للمشاركات مع بداية العام الدراسي الجديد بعد تلقيهن الدروس التعويضيه التي لم يتلقوها خلال العام السابق، بالإضافة إلى المهارات الحياتية.

ولفت إلى دعم السلطة المحلية بالمديرية في تنفيذ مثل هذه البرامج الناجحة التي تخدم جميع الطلاب والطالبات وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد من عدوان وحصار جائر على مدى ثلاثة أعوام.

والقيت كلمتان من قبل مدير إدارة الأنشطة بمكتب التربية بالمديرية محمد الشريف ومدير المركز الصيفي رئيس قسم التعليم صادق حزام أكدتا على نجاح مشروع المساحات الصديقه الذي تم تنفيذه في عدد من المديريات بالمحافظة، ومنها مديريه همدان والذي ضم 400 طالبه من مختلف الاعمار والمراحل الدراسية.

واستعرضا أهداف المشروع الذي ركز على عدد من المجالات والمهارات الحياتيه والتي كان لها الأثر الايجابي في مساعدة الأطفال على مواصلة أدائهم الدراسي بشكل طبيعي والتخفيف من الاعباء والآثار النفسيه والاجتماعية التي تعرضوا لها خلال الفترة السابقة بسبب العدوان السعودي الامريكي الغاشم.

تخلل الحفل قدمت زهرات المركز الصيفي عدد من الفقرات الانشاديه و مسرحيه معبره نالت استحسان الحاضرين، كما تم تكرم المشاركات في المركز الصيفي بالشهادات والهدايا التشجيعية .

إلى ذلك، افتتح مدير مكتب التربيه والتعليم بالمديرية ومدير الانشطه معرض الصور الذي اشتمل على مجموعة من الابتكارات العملية والمشغولات اليدوية والمجسمات والرسم على القماش.

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