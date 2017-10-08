[08/أكتوبر/2017]
إب ـ سبأ:
بدأت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية في مجال تحليل النزاعات وتصميم وتيسير اللقاءات الحوارية، تنظمها منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالتعاون مع جمعية البيئة والتنمية الإجتماعية ضمن مشروع بناء السلام في اليمن.
تهدف الدورة في خمسة أيام إكساب 15 متدربا ومتدربة من مديريتي جبلة وحبيش مهارات حول حل الخلافات وتصميم وتيسير اللقاءات المجتمعية وتدريبهم على جوانب تحليل النزاعات بطرق حديثة تخدم المجتمعات المحلية.
وأشار وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل إلى أهمية الدورة لتعريف المجتمعات المحلية بكيفية حل النزاعات بالطرق السلمية والمريضة وتعزيز التماسك الاجتماعي .. مؤكدا دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية لحل كافة النزاعات بين أبناء المحافظة.
فيما أوضح منسق الدورة المحامي أحمد المطري أن المشاركين سيقومون خلال فترة عمل مشروع بناء السلام الذي سيستمر ثمانية أشهر بتنفيذ عدد من الأنشطة التي تسهم في تعزيز التماسك بين المجتمعات المحلية .
بدوره قدم ممثل منظمة البحث عن أرضية مشتركة خالد باقاسي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة كمال الحارثي نبذة عن مشروع بناء السلام في اليمن وآلية العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية بما يخدم المصلحة العامة.
حضر الدورة مدير عام مديرية جبلة محمد محسن المريسي ومدير عام مديرية حبيش محمد عبدالله الشبيبي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمود وجيه الدين.
سبأ