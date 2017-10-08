[08/أكتوبر/2017]
إب ـ سبأ:
ناقش مجلس شؤون الطلبة بجامعة إب اليوم الجوانب المتعلقة بعملية التنسيق والقبول للعام الجامعي 2017م – 2018م.
واطلع الإجتماع برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي بحضور نواب عمداء الكليات لشؤون الطلبة وعميد مركز التطوير على الإجراءات الخاصة بعملية التنسيق والتسجيل والسبل الكفيلة بإنجاحها وفق الشروط المحددة.
وتطرق الإجتماع إلى المواضيع المتصلة بأنشطة نيابة شؤون الطلبة خلال الفترة المقبلة وخاصة ما يتعلق بعقد الندوات والأنشطة وورش عمل لتطوير العملية التعليمية الجامعية .
وأشاد المجلس بجهود كافة منتسبي الجامعة من أكاديميين وإداريين بما يسهم في إنجاح التعليم الجامعي وتعزيز سبل التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.
سبأ