[08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت لجنة الخدمات العامة البرلمانية إجتماعاً لها اليوم بمقر اللجنة بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عضو المجلس المهندس محسن علي البحر.
ناقشت اللجنة موضوع التخطيط العمراني بمحافظة البيضاء في ضوء المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس ممثلي المحافظة حول أهمية التخلص من البناء العشوائي والعمل وفق التخطيط الحضري والعمراني.
وقدم المسئولين في الجهات التنفيذية المختصة ملاحظاتهم حول المعوقات التي تواجههم في هذا الجانب.
وفي ضوء ذلك أقرت اللجنة دعوة وزير الأشغال العامة ومحافظ البيضاء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لحضور الإجتماع الذي ستعقده اللجنة الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الموضوع والخروج بحلول تخدم المصلحة العامة .
سبأ