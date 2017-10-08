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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:30:31م
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  اقتصاد
اقتصاد كوريا الشمالية ينمو في زمن العقوبات
[08/أكتوبر/2017]
بيونغ يانغ ـسبأ:
أعلن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن اعتماد بلادة لخطة تنمية متوازية للاقتصاد وللبرنامج النووي أعطى نتائجه، إذ أظهر الاقتصاد الوطني لكوريا الديمقراطية نموا هذا العام.

ونقلت وكالة التلغراف المركزية كلمات زعيم كوريا الشمالية في الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بالقول"إن الوضع الحالي يثبت أن حزبنا كان ماض على المسار الصحيح من التنمية، فرغم العقوبات الأمريكية الشديدة، فقد نما الاقتصاد الوطني".

وشدد كيم جونغ على أهمية "تعزيز الاعتماد على الذات وإحباط المحاولات الرامية إلى شن حرب نووية"... مشيرا إلى أن "الأسلحة النووية أداة تتيح للشعوب التي تمتلكها الاستمتاع بحياة سعيدة".

وكانت تقارير صدرت يوليو الماضي أكدت بأن اقتصاد كوريا الشمالية أظهر وتيرة نمو في 2015 هي الأسرع في 17 عاما، بالرغم من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ من قبل المجتمع الدولي.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية العام الماضي ارتفع بنسبة 3.9% مقارنة مع العام الذي سبقه، وهذا أعلى مستوى له بعد عام 1999 عندما بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.1%.

سبأ
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