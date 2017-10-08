[08/أكتوبر/2017] البيضاء - سبأ:
اطلع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها مركز الأمومة والطفولة بمدينة البيضاء.
وخلال الزيارة استمع المنصوري إلى شرح من مسئولي المركز حول ما يقدمه الكوادر الطبية من خدمات في مجال الأمومة والطفولة لسكان المدينة وعدد من المديريات المجاورة.
وأشاد المحافظ المنصوري بالخدمات الملموسة التي يقدمها الكادر الطبي بالمركز .. وحثهم على تعزيز الجهود بما يسهم في خدمة المجتمع في الجانب الصحي في ظل الظروف الراهنة واستمرار العدوان والحصار الجائر.
ولفت إلى اهتمام قيادة المحافظة والسلطة المحلية بمساندة جهود القطاع الصحي وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض الاداء حسب الامكانيات المتاحة.
سبأ