رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس حكومة الانقاذ الوطني ووزير الصحة استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد. ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات. صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016. المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.