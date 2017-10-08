ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:30:31م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس حكومة الانقاذ الوطني ووزير الصحة
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة
تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
تربية صنعاء تكرم المشاركات بمركز دعم الأطفال بهمدان
بدء دورة في تحليل النزاعات وتيسير اللقاءات الحوارية بإب
مجلس شؤون الطلبة بجامعة إب يناقش جوانب التنسيق والقبول
لجنة الخدمات بمجلس النواب تناقش موضوع التخطيط العمراني في البيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
حلقة نقاشية حول إعداد اللاعبين الناشئين والشباب من ذوي الإعاقة بصنعاء
[08/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:



نظم الإتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بصنعاء اليوم حلقة نقاشية حول إعداد اللاعبين الناشئين والشباب من ذوي الإعاقة تحت شعار " نتشارك في الفكر .. لنصنع الإنجاز ".

وفي الحلقة أكد رئيس الإتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة عبدربه منصور حٌميد أهمية تفعيل الشراكة مع الجمعيات والإتحادات ومراكز المعاقين من أجل إعداد اللاعبين في مختلف الفئات العمرية " الناشئين والشباب والكبار ".

وأشار إلى أهمية دور الجمعيات والأندية والمراكز في تفعيل وتشجيع ممارسة الألعاب الرياضية للناشئين والشباب وخاصة في المدارس بإعتبارها الرديف الأساسي للمنتخبات الرياضية وخاصة منتخبات رياضة المعاقين .

واستعرض حٌميد الصعوبات التي تواجه أنشطة الإتحاد منذ 2011 م فضلا عن الإنجازات التي حققها أبطال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والخارجي .. مؤكدا أهمية إضطلاع الجميع بمسؤولياتهم خلال المرحلة الراهنة للنهوض برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الألعاب الرياضية.

واعتبر إنعقاد الحلقة النقاشية فرصة لتدارس الإشكاليات التي تواجه الإتحاد ومنتسبيه وكذا التنسيق مع الجمعيات والإتحادات ومراكز المعاقين لرفد رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بلاعبين قادرين على المنافسة في مختلف الفئات العمرية .

من جانبه استعرض القائم بأعمال نائب رئيس اللجنة البار أولمبية فؤاد قاسم لمحة تعريفية عن لجنة البار أولمبية والألعاب الرياضية التي تتضمنها في ألعاب القوى لجميع الإعاقات، وكرة السلة على الكراسي المتحركة وكرة الهدف "الجرس" للمكفوفين، وكرة القدم "للصم وضعاف السمع"، وألعاب التنس ورفعات القوة والرياضات المائية والشطرنج والرماية بالسيف والمبارزة " لجميع الإعاقات" والكرة الطائرة والتنس الأرضي " إعاقات حركية".

وتطرق إلى أن اللجنة البار أولمبية خاصة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة .. منوها بجهود قيادة إتحاد رياضة المعاقين في إقامة هذه الحلقة لتدارس الإشكاليات التي تواجه الفئات العمرية بالإتحاد وخاصة في فئتي الناشئين والشباب .

وأوضح قاسم أن لاعبي الإتحاد بصدد المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب في دبي نهاية العام الجاري، غير أن قيادة الإتحاد والجهاز الفني تفاجأ ببلوغ الفئة العمرية لشباب رياضة المعاقين أكثر من 25 عاما .

فيما قدمت عدد من المداخلات من قبل المدرب الدكتور ياسر جاسر وعدد من رؤساء وأمناء الجمعيات والإتحادات ومراكز المعاقين، حول الصعوبات التي تواجه رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة والسبل الكفيلة بتجاوزها .

وأكدت المداخلات ضرورة إيجاد آلية عمل وخطة لإتحاد رياضة المعاقين والجمعيات ومراكز المعاقين بشأن الأنشطة والفعاليات الرياضية والعمل على إستمرار عقد اللقاءات والتنسيق بما يسهم في النهوض برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وتطوير مهارات منتسبيها .

حضر الحلقة نائب رئيس إتحاد رياضة المعاقين عبدالرحمن المروني ورئيس مؤسسة صروح للتنمية الإجتماعية عبدالواسع مجلي وعدد من المسؤولين بالإتحاد .

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الأسباني نادال يتوج بلقب دورة بكين الدولية للتنس
المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
البلجيكي جوفين يتوج بلقب بطولة اليابان للتنس بعد فوزه على مانارينو
أهلي ووحدة صنعاء يتواجهان غداً على كأس أعياد الثورة اليمنية لكرة السلة
الهند تعتزم تقديم طلب لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م
قيادة محافظة الحديدة تكرم نجوم منتخب الناشئين من أبناء المحافظة
كوستاريكا تلحق بركب المتأهلين إلى مونديال روسيا
هاميلتون يفوز بسباق اليابان ويقترب من الفوز باللقب للمرة الرابعة
غارسيا بطلة لبكين للتنس .. وهاليب بطلة للعالم
الأولمبية اليمنية تنظم ندوة توعوية حول المنشطات وتأثيراتها
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الغيل بالجوف
[08/أكتوبر/2017]
إصابة أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على مديرية منبه بصعدة
[08/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مأرب والجوف
[08/أكتوبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية مسبتأ بحجة
[08/أكتوبر/2017]
''مجزرة القاعة الكبرى في وسائل الإعلام''.. إصدار جديد لوكالة سبأ
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by